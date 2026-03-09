< sekcia Regióny
NADROGOVANÁ VODIČKA: Prezradila ju jazda zo strany na stranu
Policajti podrobili vodičku dychovej skúške, ktorá potvrdila, že 42-ročná žena alkohol nepila. Počas kontroly sa však správala nervózne a javila známky požitia návykových látok.
Autor TASR
Horná Kráľová 9. marca (TASR) - Policajti odhalili ďalšiu vodičku, ktorá jazdila pod vplyvom drog. Pozornosť vzbudila spôsobom jazdy v obci Horná Kráľová v okrese Šaľa. Vozidlo jazdilo vo svojom pruhu zo strany na stranu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti podrobili vodičku dychovej skúške, ktorá potvrdila, že 42-ročná žena alkohol nepila. Počas kontroly sa však správala nervózne a javila známky požitia návykových látok. Skríningový test na prítomnosť omamných látok vyšiel pozitívny na metamfetamín. Tento výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie v nemocnici.
Policajti podrobili vodičku dychovej skúške, ktorá potvrdila, že 42-ročná žena alkohol nepila. Počas kontroly sa však správala nervózne a javila známky požitia návykových látok. Skríningový test na prítomnosť omamných látok vyšiel pozitívny na metamfetamín. Tento výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie v nemocnici.