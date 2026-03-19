NADROGOVANÁ VODIČKA: Prezradili ju zapnuté hmlovky
Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry odhalila počas kontroly vodičku, ktorá jazdila pod vplyvom drog. Vozidlo Peugeot 307 zastavili policajti krátko po polnoci. Dôvodom bola jazda so zapnutými hmlovými svetlami, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodička sa počas kontroly podrobila dychovej skúške na alkohol a zároveň aj skríningovému testu na drogy. Dychová skúška mala negatívny výsledok. Test na drogy však ukázal prítomnosť omamných látok amfetamín a metamfetamín. Následné lekárske vyšetrenie 40-ročnej vodičky potvrdilo pozitivitu na omamné látky. Policajti žene zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.
Zakrátko spozorovala druhá hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky rovnaké vozidlo Peugeot zastavené na ceste s rozsvietenými výstražnými svetlami. Keď sa policajti k autu priblížili, vozidlo vyštartovalo a po krátkej jazde zo strany na stranu zastavilo. Za volantom sedela rovnaká vodička, ktorá namiesto vodičského preukazu predložila hliadke potvrdenie o jeho zadržaní.
