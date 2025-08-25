Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NADROGOVANÝ A BEZ VODIČSKÉHO: Polícia obvinila vodiča štvorkolky

Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Autor TASR
Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Z prečinu marenia úradného rozhodnutia obvinila polícia 41-ročného vodiča štvorkolky, ktorého v piatok (22. 8.) zastavili a kontrolovali banskobystrickí policajti. Jazdil nadrogovaný a navyše bez vodičského oprávnenia. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



„Vodič predložil doklady od vozidla, nemal však vodičský preukaz. Policajti následne zistili, že nemá vydané vodičské oprávnenie a má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu do júla 2028. Vodič mal pozitívny test na amfetamín a metamfetamín. Nasledoval teda odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ uviedla polícia.
