NADROGOVANÝ A BEZ VODIČSKÉHO: Polícia obvinila vodiča štvorkolky
Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Z prečinu marenia úradného rozhodnutia obvinila polícia 41-ročného vodiča štvorkolky, ktorého v piatok (22. 8.) zastavili a kontrolovali banskobystrickí policajti. Jazdil nadrogovaný a navyše bez vodičského oprávnenia. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Vodič predložil doklady od vozidla, nemal však vodičský preukaz. Policajti následne zistili, že nemá vydané vodičské oprávnenie a má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu do júla 2028. Vodič mal pozitívny test na amfetamín a metamfetamín. Nasledoval teda odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ uviedla polícia.
