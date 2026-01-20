< sekcia Regióny
Nadrogovaný muž jazdil v Zlatých Moravciach v protismere
Vodič sa počas kontroly správal nervózne, u policajtov vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom omamných látok.
Autor TASR
Zlaté Moravce 20. januára (TASR) - Policajti zo Zlatých Moraviec odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Počas hliadkovej služby spozorovali vozidlo Volkswagen Caddy, ktorého vodič jazdil v protismere. Vozidlo zastavili a vodiča skontrolovali, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič sa počas kontroly správal nervózne, u policajtov vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom omamných látok. Podrobili ho dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Rýchlotest na drogy však ukázal pozitívny výsledok. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu, marihuany a MDMA. Znaleckým skúmaním budú zistené presné hodnoty omamných látok v organizme.
Vodič sa počas kontroly správal nervózne, u policajtov vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom omamných látok. Podrobili ho dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Rýchlotest na drogy však ukázal pozitívny výsledok. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu, marihuany a MDMA. Znaleckým skúmaním budú zistené presné hodnoty omamných látok v organizme.