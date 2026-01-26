< sekcia Regióny
NADROGOVANÝ muž spôsobil nehodu, zranilo sa dieťa
Orientačný test na prítomnosť drog u vodiča, ktorý nehodu zapríčinil, však preukázal prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a THC.
Autor TASR
Myjava 26. januára (TASR) - Polícia obvinila 32-ročného muža, ktorý pod vplyvom drog a so zákazom šoférovať spôsobil v pondelok krátko popoludní v myjavskej mestskej časti Turá Lúka v smere do Senice dopravnú nehodu. Čelne sa zrazil s oproti idúcim vozidlom. Pri nehode utrpelo zranenie jedno dieťa, ktoré previezli do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V dôsledku zlého technického stavu vozidla a neprimeranej rýchlosti prešiel muž s vozidlom do protismeru, kde čelne narazil do auta idúceho v opačnom smere. V jeho vozidle sa nachádzala 24-ročná spolujazdkyňa a dve maloleté deti. Vozidlo idúce v opačnom smere viedol 17-ročný vodič, na mieste spolujazdca sa nachádzal jeho 50-ročný rodič.
Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Orientačný test na prítomnosť drog u vodiča, ktorý nehodu zapríčinil, však preukázal prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a THC. Následne mu bola odobratá krv na toxikologické vyšetrenie.
Vo veci polícia začala trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
