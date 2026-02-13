< sekcia Regióny
Nadrogovaný pretekár v Bratislave: Prekročil rýchlosť o 61 km/h
Alkohol ani drogy za volant nepatria, pripomína polícia.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Bratislavská polícia zastavila v piatok na rýchlostnej ceste R7 24-ročného vodiča, ktorý prekročil rýchlosť o 61 kilometrov za hodinu. Vodiča zároveň podrobili skríningovému orientačnému testu, ktorý preukázal prítomnosť THC v jeho organizme, čo potvrdilo aj následné vyšetrenie u lekára. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vodičovi bola na mieste ďalšia jazda zakázaná a o ďalšom postupe rozhodne správny orgán. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame na zodpovednosť na cestách. Alkohol ani drogy za volant nepatria,“ pripomína polícia.
