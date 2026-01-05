< sekcia Regióny
NADROGOVANÝ: V aute mal aj dieťa
Vodiča pod vplyvom drog, ktorý smeroval z Bratislavy na Donovaly, odhalili policajti v noci z piatka (2. 1.) na sobotu (3. 1.).
Autor TASR
Banská Bystrica 5. januára (TASR) - Dopravní policajti riešili v uplynulých dňoch v Banskobystrickom kraji dva prípady vodičov pod vplyvom omamných a návykových látok. Zastavili 48-ročného muža pod vplyvom drog, ktorý v aute viezol aj dieťa, ďalší vodič nafúkal 1,7 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o prípadoch informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Vodiča pod vplyvom drog, ktorý smeroval z Bratislavy na Donovaly, odhalili policajti v noci z piatka (2. 1.) na sobotu (3. 1.). „Vodič mal pozitívny výsledok skríningového testu na omamné a psychotropné látky, metamfetamín, extázu a THC. Výsledok potvrdil aj odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ priblížila polícia s tým, že muž v aute viezol dieťa.
Ďalšieho vodiča polícia zastavila v nedeľu (4. 1.) v Hontianskych Nemciach. Pri policajnej kontrole 49-ročnému mužovi v dychu namerali v prepočte 1,7 promile alkoholu, umiestnený bol preto do policajnej cely.
Vodiča pod vplyvom drog, ktorý smeroval z Bratislavy na Donovaly, odhalili policajti v noci z piatka (2. 1.) na sobotu (3. 1.). „Vodič mal pozitívny výsledok skríningového testu na omamné a psychotropné látky, metamfetamín, extázu a THC. Výsledok potvrdil aj odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ priblížila polícia s tým, že muž v aute viezol dieťa.
Ďalšieho vodiča polícia zastavila v nedeľu (4. 1.) v Hontianskych Nemciach. Pri policajnej kontrole 49-ročnému mužovi v dychu namerali v prepočte 1,7 promile alkoholu, umiestnený bol preto do policajnej cely.