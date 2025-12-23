< sekcia Regióny
Nadšenci cyklistiky v Krupine uzavrú rok Silvestrovskou cyklojazdou
Účastníci sa vydajú po približne 33 kilometrov dlhej trase vedúcej cez obec Devičie do obce Kráľovce-Krnišov, kde na nich bude čakať občerstvenie.
Autor TASR
Krupina 23. decembra (TASR) - Nadšenci cyklistiky z Krupiny uzavrú tento rok symbolicky Silvestrovskou cyklojazdou. Jej 31. ročník odštartuje v stredu 31. decembra o 10.00 h na Svätotrojičnom námestí v Krupine.
„Ide o stretnutie nadšencov krupinskej cyklistiky a blízkeho okolia,“ priblížil za organizátorov Marián Repiský s tým, že na podujatie chodia aj cyklisti z Dobrej Nivy a zo Zvolena. Podujatia sa podľa jeho slov môže zúčastniť každý, kto má bicykel a chuť.
Účastníci sa vydajú po približne 33 kilometrov dlhej trase vedúcej cez obec Devičie do obce Kráľovce-Krnišov, kde na nich bude čakať občerstvenie. Trasa vedie podľa Repiského po asfaltovej ceste, je vhodná aj pre rekreačných cyklistov a všetky typy bicyklov vrátane elektrických.
Podujatie organizuje Cyklistický klub Krupina. Z organizačných dôvodov zároveň záujemcov žiada o predbežné nezáväzné potvrdenie svojej účasti. Bližšie informácie nájde verejnosť na internetovej stránke klubu.
