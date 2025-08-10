< sekcia Regióny
Nadšenci nočnej oblohy budú môcť v Hlohovci sledovať Perzeidy
Autor TASR
Hlohovec 10. augusta (TASR) - Nadšenci nočnej oblohy môžu zavítať počas piatka a soboty 15. až 16. augusta do areálu Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, kde sa uskutoční prednáška i spoločné sledovanie meteorického roja - Perzeíd. TASR o tom informovala Atre Bodnárová z hlohovskej hvezdárne.
Pozorovanie meteorického roja sa začne vždy o 21.30 h. „V piatok o 20.00 h predchádza pozorovaniu prednáška Meteoroidy, meteory a meteority,“ priblížila Bodnárová.
Perzeidy sú meteorický roj, ktorý Zem každoročne pretína približne medzi 17. júlom a 24. augustom. Názov dostali podľa toho, že zdanlivo vylietajú zo súhvezdia Perzea. Maximum aktivity, teda najväčší počet meteorov za hodinu, prichádza okolo 12. a 13. augusta, ale početné jasné meteory bývajú viditeľné ešte aj niekoľko dní po ňom.
Hlohovská hvezdáreň na svojom webe priblížila, že meteor, ľudovo známy ako „padajúca hviezda“, vzniká vtedy, keď drobný prachový časticový úlomok vletí veľkou rýchlosťou do atmosféry Zeme. V prípade Perzeíd ide o pozostatky kométy Swift-Tuttle, ktorá zanecháva vo svojej dráhe množstvo takýchto častíc. V prípade ideálnych podmienok je možné vidieť aj 60 až 100 meteorov za hodinu.
