Nadšenci počítačových hier sa zišli na hernom festivale PixelZest
Autor TASR
Trnava 25. apríla (TASR) - Nadšenci počítačových hier sa zišli v Trnave na hernom festivale PixelZest 2026. Ako informovali organizátori, koná sa 25. a 26. apríla v priestoroch auly Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Počas víkendu na návštevníkov čaká program plný hier a zábavy. „Tešiť sa môžu na všetky obľúbené klasiky - rozličné herné zóny s konzolami a počítačmi, zážitky vo virtuálnej realite, okruhy na závodných simulátoroch, stolové hry a mnoho ďalšieho,“ uviedli organizátori.
Program podujatia je doplnený aj o edukačné prednášky a súťaže. „Zábavu vďaka spojeniu toho najlepšieho zo sveta hier a technológií si môžu počas oboch dní užiť rodiny s deťmi, ale aj hráči. PixelZest nie je len o hraní, ale aj o spoznávaní hernej komunity a technologických noviniek v priateľskej atmosfére,“ doplnili organizátori.
