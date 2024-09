Nadstavbou budovy ZŠ v Rohožníku sa zvýšila kapacita na 486 žiakov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Na základnej škole (ZŠ) v Rohožníku pribudli učebne, telocvičňa, moderné vybavenie a bezpečnejšie prostredie. Nadstavbou pôvodnej budovy vzniklo šesť kmeňových tried a kapacita školy sa zvýšila na 486 žiakov. Projekt realizovali za podpory takmer troch miliónov eur z Integrovaného operačného programu (IROP). TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Realizácia tohto projektu bola možná vďaka usilovnej práci mnohých ľudí, ktorí sa postarali o to, aby táto škola spĺňala všetky potreby moderného vzdelávania. Chcem preto vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k tomu, že môžeme odštartovať nový školský rok v tejto zrekonštruovanej škole," uviedol šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD), ktorý sa v utorok zúčastnil na otvorení nových priestorov školy a telocvične.



Nová telocvičňa disponuje bezbariérovým prístupom a slúžiť bude aj ako výcviková hala pre oddiel hádzanej. Zároveň telocvičňu môže v mimoškolských hodinách využívať aj verejnosť.



Minister navštívil aj Stupavu, kde v utorok slávnostne otvorili novú škôlku na Zvončekovej ulici, ktorá poskytne miesto pre 92 detí. Zlepšenie nedostatku miest realizovali vďaka vyše 1,5 milióna eur.



Rovnako sa tiež podarilo zvýšiť kapacitu Materskej školy Ružová o 40 miest a na ZŠ kpt. Jána Nálepku vďaka nadstavbe vzniklo desať kmeňových tried a deväť odborných učební. Podarilo sa to aj vďaka podpore takmer troch miliónov eur z programu IROP. "Viaceré regióny na Slovensku dlhé roky čelia nedostatku miest v školách. Vďaka podpore z eurofondov z nášho IROP sa túto situáciu podarilo zlepšiť," ozrejmil minister.