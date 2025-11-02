< sekcia Regióny
Nádvoria Primaciálneho paláca a okolie budú patriť milovníkom vína
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Nádvoria bratislavského Primaciálneho paláca a Starej radnice budú koncom budúceho týždňa (7. - 8. 11.) patriť opäť milovníkom vína. Konať sa tam bude tradičný Festival mladého vína. Prinesie ponuku mladých vín z tohtoročnej úrody i starších ročníkov bratislavských vinárov zo 14 vinárstiev. Podujatie otvoria v piatok popoludní požehnaním vína v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci.
„Návštevníci ochutnajú vína z novej úrody aj staršie ročníky od štrnástich predajcov výhradne z bratislavských vinárstiev. Biele, ružové, červené aj ríbezľové vína sa budú rozlievať na Nádvorí sv. Juraja v stánkoch z račianskych, vajnorských a devínskych pivníc,“ uviedla pre TASR Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) s tým, že podľa vinárov prial tento rok bielym malokarpatským odrodám.
Kultúrna scéna umiestnená na nádvorí sv. Juraja Nepomuckého ponúkne v piatok aj sobotu večer koncerty, kvízy, súťaže a rozhovory s vinármi. Priestor pre oddych poskytne neďaleké Radničné námestie, kde sa v sobotu opäť po roku vráti obľúbený formát Silent disco.
„Súčasťou podujatia je kampaň za rozumné pitie. Krivé zrkadlá umiestnené na Primaciálnom námestí vtipným spôsobom znázornia, ako môže alkohol skresľovať realitu aj vnímanie samých seba po požití alkoholických nápojov,“ priblížila Bleho Francúzová.
Chýbať nebudú ani pravidelné vychádzky Rande s mestom, ktoré po oba dni rozšíria o špeciálne, venované vinárskym tradíciám a zvykom. Vychádzky sú prispôsobené potrebám nevidiacich a slabozrakých i nepočujúcich. Rodiny s deťmi sa zasa môžu tešiť na pátračku po Prešburgu.
Festival mladého vína je jesenným podujatím v hlavnom meste, ktoré je už šiesty rok pokračovateľom Svätomartinských dní. História vinohradníctva v tejto lokalite siaha až do stredoveku. Aj keď sa ekonomický význam v priebehu storočí zmenšoval, vďaka viacgeneračnej snahe vinárov a vinárskych spolkov sa úspešne vryli do spoločenského a kultúrneho života vinobraniami, ochutnávkami a vínnymi festivalmi.
