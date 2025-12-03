< sekcia Regióny
Nádvorie Prezidentského paláca zdobí smrek pochádzajúci z obce Trstín
Strom museli vyrúbať pre narušený koreňový systém, ktorý začal ohrozovať oplotenie aj plynové rozvody. Pre rodinu, ktorá strom darovala, však nejde o obyčajný smrek.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Nádvorie Prezidentského paláca v Bratislave zdobí približne 35-ročný smrek pochádzajúci z obce Trstín v okrese Trnava. Počas najbližších týždňov vytvorí symbolickú bránu do sviatočného obdobia. Kancelária prezidenta SR o tom informovala na sociálnej sieti.
Priblížila, že strom museli vyrúbať pre narušený koreňový systém, ktorý začal ohrozovať oplotenie aj plynové rozvody. Pre rodinu, ktorá strom darovala, však nejde o obyčajný smrek. Bol to rodinný strom zasadený ich príbuznými, ktorý roky rástol priamo pri ich dome.
V najbližších dňoch stromček ozdobia a rozžiaria, aby svojím svetlom spríjemnil adventný čas návštevníkom aj celému mestu.
