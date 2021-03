Nádvorie ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom čaká obnova

Partizánske 10. marca (TASR) - Nádvorie Základnej školy (ZŠ) Radovana Kaufmana v Partizánskom prejde obnovou. S rekonštrukčnými prácami začali pracovníci v týchto dňoch, mesto za ne zaplatí viac ako 23.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Cieľom projektu je nahradiť bezpečnostne nevyhovujúcu asfaltovú plochu zámkovou dlažbou. Súčasťou rekonštrukčných prác je i vydláždenie vjazdu a prístupového chodníka do nádvoria," konkretizoval Božik.



Samospráva za obnovu nádvoria zaplatí 23.506,13 eura. Dodávateľ by mal práce dokončiť do 28. mája.