NAFÚKAL 2,5 PROMILE: Polícia vzala 40-ročného muža do cely

Bratislava 5. augusta (TASR) - Bratislavská polícia riešila počas víkendu (3. - 4. 8.) dva prípady vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Obom hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na jeden rok. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



V prvom prípade polícia v sobotu (3. 8.) v skorých ranných hodinách riešila 19-ročného Oleksandra z Ukrajiny. Dychová skúška u neho potvrdila 1,48 promile. "Za svoj čin a to jazdu pod vplyvom alkoholu v stave miernej opilosti si obvinenie vypočul v cele policajného zaistenia," dodala hovorkyňa.



Druhého vodiča polícia zadržala približne o 21.00 h na Panónskej ceste v smere do centra. "Po vykonaní dychovej skúšky, ktorej hodnota bola 2,52 promile, bol 40-ročný Daniel obmedzený na osobnej slobode a stave ťažkej opilosti putoval do cely policajného zaistenia," ozrejmila Šimková.



Polícia v tejto súvislosti pripomína, že vodiči jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. "Nebezpečnou jazdou môžete spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť. Preto ešte raz - v žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu," zdôraznila.