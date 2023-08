Nafúkal 3,25 promile: Obvinili opitého vodiča z okresu Rožňava

Rožňava 1. augusta (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 40-ročného vodiča z okresu Rožňava, ktorý v pondelok (31. 7.) najskôr prekročil maximálnu povolenú rýchlosť a následne narazil do pred ním idúceho vozidla. Pri dychovej skúške nafúkal 3,25 promile alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Obvinený vodič mal podľa polície na ceste v smere od mesta Rožňava na obec Betliar najskôr prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť mimo obce o 21 kilometrov za hodinu, následne spôsobil i dopravnú nehodu. "Nezodpovedný vodič sa plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, pretože narazil do pred ním idúceho vozidla, vozidlá následne prešli mimo vozovku, kde ostali stáť," priblížila Mésarová.



Vodič, ktorý pri dychovej skúške nafúkal 3,25 promile alkoholu, si pri nehode spôsobil ľahké zranenia. Polícia muža zadržala a umiestnila do policajnej cely, za spáchaný skutok mu hrozí až rok vo väzení. Škody na vozidlách boli predbežne vyčíslené na 7100 eur.



Polícia v Rožňavskom okrese pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila i 22-ročného vodiča z okresu Rožňava, ktorý v pondelok (31. 7.) viedol v obci Nižná Slaná vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia. Policajná hliadka mladého muža zastavila z dôvodu jazdy v protismere. Počas kontroly bol podrobený aj dychovej skúške, pri ktorej nafúkal 1,83 promile. Policajti muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.