Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
< sekcia Regióny

Nafúkal takmer 2,5 promile: Polícia odhalila 70-ročného vodiča

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Prešov 22. apríla (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vzniesol obvinenie 70-ročnému mužovi z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž jazdil pod vplyvom alkoholu.

Policajná hliadka vozidlo zastavila v pondelok (20. 4.) večer na Bajkalskej ulici v Prešove z dôvodu, že jazda nebola plynulá.

„Vodič bol podrobený kontrole, ktorá preukázala, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia.
