NAFÚKAL TRI PROMILE: Polícia namerala vodiča v Dražovciach

Nitra 24. augusta (TASR) - Viac ako tri promile alkoholu namerali policajti vodičovi dodávky, ktorý mal spôsobiť nehodu v nitrianskej mestskej časti Dražovce. Ako vo štvrtok informovala polícia, k nehode došlo okolo 14.00 h, keď 57-ročný vodič Fordu Transit narazil do zaparkovaného vozidla Suzuki Swift, ktoré stálo pri krajnici. To následne odhodilo do zaparkovaných vozidiel. Pri nehode vznikla škoda približne 1000 eur.



Vodič už bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Príčinou dopravnej nehody, ktorej okolnosti objasňujú nitrianski dopravní policajti, bolo podľa záznamov porušenie povinnosti vodiča a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, nesledovanie cestnej premávky a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Nehoda sa našťastie obišla bez zranení," uviedla polícia.