Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Regióny

NAFÚKAL TRI PROMILE: Polícia obvinila ďalšieho opitého šoféra

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vodič bol vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla, čo odmietol.

Autor TASR
Spišská Belá 8. mája (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža, ktorý v Spišskej Belej jazdil opitý. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že auto viedol v stredu (6. 5.) večer po meste, keď ho na Krátkej ulici zastavila a skontrolovala hliadka. Nafúkal pritom cez tri promile.

„Vodič bol vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla, čo odmietol. Muž odmietol aj vykonať dychovú skúšku a podrobiť sa odberu krvi alebo iného biologického materiálu, a to všetko napriek tomu, že to nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,“ uviedla Ligdayová. Po obmedzení osobnej slobody sa šofér neskôr na obvodnom oddelení Policajného zboru v Spišskej Belej podrobil dychovej skúške, pričom výsledok prvej presiahol 2,6 promile a opakovanej až tri promile.

Muž skončil v cele policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje