NAFÚKAL TRI PROMILE: Polícia obvinila ďalšieho opitého šoféra
Vodič bol vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla, čo odmietol.
Autor TASR
Spišská Belá 8. mája (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža, ktorý v Spišskej Belej jazdil opitý. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že auto viedol v stredu (6. 5.) večer po meste, keď ho na Krátkej ulici zastavila a skontrolovala hliadka. Nafúkal pritom cez tri promile.
„Vodič bol vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla, čo odmietol. Muž odmietol aj vykonať dychovú skúšku a podrobiť sa odberu krvi alebo iného biologického materiálu, a to všetko napriek tomu, že to nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,“ uviedla Ligdayová. Po obmedzení osobnej slobody sa šofér neskôr na obvodnom oddelení Policajného zboru v Spišskej Belej podrobil dychovej skúške, pričom výsledok prvej presiahol 2,6 promile a opakovanej až tri promile.
Muž skončil v cele policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku.
