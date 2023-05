NAFÚKAL VYŠE 2 PROMILE: Spôsobil nehodu a obvinili ho

Michalovce 4. mája (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 32-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, v utorok (2. 5.) krátko pred 16.30 h viedol vozidlo značky Citroen C3 v smere od Michaloviec k obci Zalužice.



"Podľa doterajších zistení sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Nedodržal bezpečný odstup medzi vozidlami a pri vchádzaní do obce Zalužice narazil do zadnej časti prípojného vozidla, ktoré bolo ťahané traktorom značky New Holland," povedala Ivanová.



Počas dokumentovania dopravnej nehody vodič Citroenu policajtom predložil iba občiansky preukaz. Následnou lustráciou bolo zistené, že vodič má vodičský preukaz skartovaný.



"Keďže vodič počas kontroly javil známky požitia návykových látok, bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške. Jej výsledok bol pozitívny, a to 2,35 promile, opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu," skonštatovala Ivanová.



Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzal aj spolujazdec, obaja boli posádkou rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) prevezení na ošetrenie do nemocnice. Zranenia, ktoré utrpeli pri dopravnej nehode, si vyžiadajú predpokladanú dobu liečenia a práceneschopnosti do desať dní.