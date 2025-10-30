Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NAFÚKAL VYŠE DVE PROMILE: Polícia už Kežmarčana obvinila

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nezodpovedného šoféra na mieste zadržali a následne skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Kežmarok 30. októbra (TASR) - Polícia obvinila Kežmarčana, ktorému pri dopravnej kontrole namerali vyše dve promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 34-ročného muža hliadka zastavila v stredu (29. 10.) na Michalskej ulici v Kežmarku po tom, čo pri odbočovaní nedal znamenie o zmene smeru jazdy.

„V dôsledku toho bolo vozidlo zastavené a vodiča podrobili kontrole. Výsledok jeho dychovej skúšky bol pozitívny a presiahol hodnotu 2,3 promile,“ uviedla hovorkyňa.

Nezodpovedného šoféra na mieste zadržali a následne skončil v cele policajného zaistenia. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
