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NAFÚKALI: Bratislavská polícia odhalila viacero vodičov pod vplyvom
Polícia opätovne upozorňuje vodičov, že alkohol za volant nepatrí.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Polícia počas uplynulého víkendu odhalila v Bratislavskom kraji viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. V troch prípadoch namerala hodnoty, ktoré v prepočte predstavovali spolu takmer sedem promile alkoholu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Všetci traja vodiči už čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ priblížila polícia. Ako uviedla, 61-ročná vodička nafúkala v nedeľu (12. 7.) večer na Karpatskej ulici v Lozorne viac ako dve promile. Takmer 1,5 promile polícia namerala 23-ročnému vodičovi v skorých ranných hodinách na križovatke ulíc Trnavská a Mesačná v Bratislave. K dopravnej nehode došlo v nedeľu v obci Reca v okrese Senec, kde 41-ročný vodič narazil do betónového múrika pred rodinným domom. Pri nehode sa podľa polície nikto nezranil, no dychová skúška ukázala výsledok takmer tri promile.
Polícia opätovne upozorňuje vodičov, že alkohol za volant nepatrí. Pripomína, že aj malé množstvo alkoholu výrazne znižuje schopnosť bezpečne viesť vozidlo a môže mať tragické následky.
„Všetci traja vodiči už čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ priblížila polícia. Ako uviedla, 61-ročná vodička nafúkala v nedeľu (12. 7.) večer na Karpatskej ulici v Lozorne viac ako dve promile. Takmer 1,5 promile polícia namerala 23-ročnému vodičovi v skorých ranných hodinách na križovatke ulíc Trnavská a Mesačná v Bratislave. K dopravnej nehode došlo v nedeľu v obci Reca v okrese Senec, kde 41-ročný vodič narazil do betónového múrika pred rodinným domom. Pri nehode sa podľa polície nikto nezranil, no dychová skúška ukázala výsledok takmer tri promile.
Polícia opätovne upozorňuje vodičov, že alkohol za volant nepatrí. Pripomína, že aj malé množstvo alkoholu výrazne znižuje schopnosť bezpečne viesť vozidlo a môže mať tragické následky.