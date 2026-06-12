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NAFÚKALI: Trenčianska polícia zastavila 13 opitých vodičov
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 243 dopravných nehôd.
Autor TASR
Trenčín 12. júna (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo 16 dopravných nehôd. Nikto pri nich nezomrel, jeden človek utrpel ťažké zranenie. Vyplýva to z informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti v TSK odhalili minulý týždeň 13 vodičov pod vplyvom alkoholu, sedem z nich malo v dychu viac ako jedno promile alkoholu. U štyroch vodičov zistili alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou. Jeden vodič jazdil pod vplyvom drog, alkohol zistili policajti u 22 nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 243 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 11 ľudí, čo je o päť viac ako v rovnakom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo osem osôb (medziročný pokles o 14).
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 4854 dopravných nehôd, ich počet medziročne stúpol o 294. O život prišlo 94 ľudí, čo je o 14 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najviac obetí si vyžiadali cesty Prešovského samosprávneho kraja, kde od začiatku roka zomrelo pri dopravných nehodách 16 ľudí. Najmenej obetí - päť, majú cesty Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti v TSK odhalili minulý týždeň 13 vodičov pod vplyvom alkoholu, sedem z nich malo v dychu viac ako jedno promile alkoholu. U štyroch vodičov zistili alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou. Jeden vodič jazdil pod vplyvom drog, alkohol zistili policajti u 22 nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 243 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 11 ľudí, čo je o päť viac ako v rovnakom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo osem osôb (medziročný pokles o 14).
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 4854 dopravných nehôd, ich počet medziročne stúpol o 294. O život prišlo 94 ľudí, čo je o 14 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najviac obetí si vyžiadali cesty Prešovského samosprávneho kraja, kde od začiatku roka zomrelo pri dopravných nehodách 16 ľudí. Najmenej obetí - päť, majú cesty Banskobystrického samosprávneho kraja.