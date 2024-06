Návštevníci Fándlyho záhrady si mohli historický pozrieť ovocný sad

Naháč 1. júna (TASR) - Fándlyho záhrada v Naháči v okrese Trnava v sobotu otvorila svoje priestory pre návštevníkov. Tohtoročný Víkend otvorených parkov a záhrad zorganizovala nezisková organizácia Národný Trust, ktorú podporilo občianske združenie Fándlyho záhrada. Súčasťou podujatia boli komentované prehliadky pamätného domu Juraja Fándlyho a historického ovocného sadu.



"Chceme prezentovať verejnosti hodnoty historických parkov a záhrad a viesť ich k ich ochrane. Táto činnosť má význam nielen pre nás, ale najmä pre nasledujúce generácie," povedal predseda združenia David Fendrich.



Fándlyho záhrada je historický ovocný sad pri Fándlyho fare v Naháči. "Nevieme, kedy záhradu založili, ale Juraj Fándly do nej pozýval čitateľov svojho Piľného poľného hospodára už v roku 1792," skonštatoval Fendrich. V texte Fándly spomína "ščepi, které ňikda ňebudu kvitnuť, a predca budú mať viborného jablka", teda jabloňové stromčeky, ktoré vytvárajú plody bez opelenia a bez jadierok. Tieto jablone rastú v Naháči aj dnes.



Jabloň nezasadil Fándly osobne. Na dlhšie obdobie sa na ňu zabudlo, až ju s pomocou domácich objavil v druhej polovici 20. storočia miestny učiteľ Alojz Kaššák. Jabloň preštepil a rozšíril medzi svojich žiakov a do miestnych záhrad.



Fándlyho jabĺčko je málo známym unikátom. Jeho vrúble sa dostali aj do českého Výskumného a šľachtiteľského ústavu ovocinárskeho Holovousy, kde sú zaradené do genofondovej zbierky ústavu.