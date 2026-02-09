< sekcia Regióny
NAHÁŇAČKA: Nadrogovaný vodič unikal policajtom, keď prišla zrada
Policajti za použitia donucovacích prostriedkov, hrozby služobnou zbraňou vodiča vyzvali, aby vystúpil z vozidla.
Autor TASR
Nitra 9. februára (TASR) - Vodič, jazdiaci pod vplyvom drog, sa v Nitre pokúsil uniknúť pred políciou. Zastavila ho porucha na aute, informovalo v pondelok Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti z nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovali vozidlo, u vodiča ktorého vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom drog. Vozidlo sa pokúsili zastaviť. Vodič po spozorovaní hliadky nezastavil, začal veľkou rýchlosťou unikať v smere do obce Ivanka pri Nitre. Počas jazdy mu vozidlo začalo dymiť a z motorovej časti unikal olej, skonštatovala polícia.
Policajti za použitia donucovacích prostriedkov, hrozby služobnou zbraňou vodiča vyzvali, aby vystúpil z vozidla. Skríningový test a následné lekárske vyšetrenie ukázalo, že vodič bol pozitívny na omamné látky amfetamín a metamfetamín.
