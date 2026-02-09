Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

NAHÁŇAČKA: Nadrogovaný vodič unikal policajtom, keď prišla zrada

.
Miesto činu. Foto: Polícia

Policajti za použitia donucovacích prostriedkov, hrozby služobnou zbraňou vodiča vyzvali, aby vystúpil z vozidla.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 9. februára (TASR) - Vodič, jazdiaci pod vplyvom drog, sa v Nitre pokúsil uniknúť pred políciou. Zastavila ho porucha na aute, informovalo v pondelok Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti z nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovali vozidlo, u vodiča ktorého vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom drog. Vozidlo sa pokúsili zastaviť. Vodič po spozorovaní hliadky nezastavil, začal veľkou rýchlosťou unikať v smere do obce Ivanka pri Nitre. Počas jazdy mu vozidlo začalo dymiť a z motorovej časti unikal olej, skonštatovala polícia.

Policajti za použitia donucovacích prostriedkov, hrozby služobnou zbraňou vodiča vyzvali, aby vystúpil z vozidla. Skríningový test a následné lekárske vyšetrenie ukázalo, že vodič bol pozitívny na omamné látky amfetamín a metamfetamín.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac