NAHÁŇAČKA: Policajti s majákmi prenasledovali vodiča v dvoch krajoch

Hlohovec/Nitra 12. júla (TASR) - Niekoľko policajných áut s majákmi prenasledovalo desiatky kilometrov unikajúce osobné motorové vozidlo. Naháňačka sa začala v Hlohovci a skončila na križovatke ciest Cabajská a Novozámocká v Nitre. Tam stratil vodič kontrolu nad vozidlom a zišiel s ním do trávnatého svahu mimo cesty, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Vozidlo spozorovali hlohoveckí policajti krátko pred polnocou na ceste II/513 pri križovatke Leopoldov - Šulekovo. O vodičovi vedeli, že nemá vodičské oprávnenie. Na výzvu polície na zastavenie vodič zareagoval prudkým zrýchlením. Pred policajným autom začal vo vysokej rýchlosti unikať smerom na Sereď a následne na rýchlostnú cestu R1 smerom na Nitru.



K prenasledovaniu vodiča, ktorý opakovane jazdil v protismere, nerešpektoval dopravné značenia ani výzvy na zastavenie vozidla a ohrozoval ďalších vodičov, sa pripojili viaceré policajné hliadky. Naháňačka pokračovala až do Nitry, kde zišiel vodič autom mimo cesty.



Policajti ihneď vystúpili z vozidla a pristupovali k vozidlu, pričom jeho vodič zaradil rýchlosť a začal opäť unikať. Vtedy policajti využili svoje zákonné oprávnenie na varovný výstrel do vzduchu a tiež zasiahli zadné a predné pneumatiky. Vodič sa napriek tomu pokúšal unikať ďalej po Novozámockej ulici, ale poškodené vozidlo musel približne po 500 metroch zastaviť.



Policajti dostali 18-ročného vodiča a jeho 23-ročného spolujazdca von z vozidla až pomocou hmatov a chvatov, následne im nasadili na ruky putá, informovala polícia. Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške aj orientačnému testu na drogy s negatívnym výsledkom.