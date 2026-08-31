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NAHÁŇAČKA V BRATISLAVE: Motorkár unikal s falošným EČV
Policajti spozorovali, ako je na motocykli pripevnená celkom zjavne falošná tabuľka s evidenčným číslom, ktorá na pohľad voľným okom nespĺňala náležitosti predpísané zákonom.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom 34-ročného vodiča motocykla s falošnou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla (EČV). V nedeľu (30. 8.) v noci ho spozorovala hliadka na Pražskej ulici v Bratislave v smere von z mesta, no vodič jej začal unikať. Do prenasledovania sa tak zapojilo viacero hliadok, ktoré motocykel na diaľnici D1 vyblokovali. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti spozorovali, ako je na motocykli pripevnená celkom zjavne falošná tabuľka s evidenčným číslom, ktorá na pohľad voľným okom nespĺňala náležitosti predpísané zákonom. Z tohto dôvodu policajti použili na zastavenie motocykla zvláštne výstražné svetelné a zvukové znamenie, ktoré však vodič nerešpektoval a, naopak, prudko zrýchlil,“ uviedol hovorca s tým, že vodič unikal cez Pražskú ulicu, Brniansku ulicu v smere na Bory, následne sa otočil a po diaľnici D2 smeroval do mesta, prešiel tunelom Sitina, po Einsteinovej ulici, na diaľnicu D1 a smerom von z mesta. „Keďže do prenasledovania sa zapojilo viacero hliadok, v úseku diaľnice D1 na 11,5. kilometri sa podarilo unikajúci motocykel vyblokovať a za použitia donucovacích prostriedkov vodiča obmedziť na osobnej slobode,“ doplnil Szeiff.
Ako podotkol, vodič bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu a orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Obe skúšky podľa neho skončili s negatívnym výsledkom.
Motocykel spolu s falzifikátom tabuľky s EČV boli vodičovi zaistené. „Vodič bol následne eskortovaný na príslušné policajné oddelenie na účely vykonania ďalších potrebných úkonov. Ďalšími okolnosťami tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I,“ dodal hovorca.
„Policajti spozorovali, ako je na motocykli pripevnená celkom zjavne falošná tabuľka s evidenčným číslom, ktorá na pohľad voľným okom nespĺňala náležitosti predpísané zákonom. Z tohto dôvodu policajti použili na zastavenie motocykla zvláštne výstražné svetelné a zvukové znamenie, ktoré však vodič nerešpektoval a, naopak, prudko zrýchlil,“ uviedol hovorca s tým, že vodič unikal cez Pražskú ulicu, Brniansku ulicu v smere na Bory, následne sa otočil a po diaľnici D2 smeroval do mesta, prešiel tunelom Sitina, po Einsteinovej ulici, na diaľnicu D1 a smerom von z mesta. „Keďže do prenasledovania sa zapojilo viacero hliadok, v úseku diaľnice D1 na 11,5. kilometri sa podarilo unikajúci motocykel vyblokovať a za použitia donucovacích prostriedkov vodiča obmedziť na osobnej slobode,“ doplnil Szeiff.
Ako podotkol, vodič bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu a orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Obe skúšky podľa neho skončili s negatívnym výsledkom.
Motocykel spolu s falzifikátom tabuľky s EČV boli vodičovi zaistené. „Vodič bol následne eskortovaný na príslušné policajné oddelenie na účely vykonania ďalších potrebných úkonov. Ďalšími okolnosťami tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I,“ dodal hovorca.