NAHÁŇAČKA A STREĽBA V NITRE: Zadržali muža, mal predávať drogy

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Podľa doposiaľ zabezpečených dôkazov malo ísť prevažne o pervitín a marihuanu, ktoré si zadovažoval na zatiaľ neznámych miestach.

Autor TASR
Nitra 22. augusta (TASR) - Príslušníkom kriminálnej polície z Nitry sa v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom (PPÚ) z Banskej Bystrice podarilo zadržať 29-ročného muža, ktorý mal v Nitre a okolí predávať drogy.

Ako uviedla polícia, podľa doposiaľ zabezpečených dôkazov malo ísť prevažne o pervitín a marihuanu, ktoré si zadovažoval na zatiaľ neznámych miestach. Následne ich predával ďalším odberateľom.

Zadržaniu muža predchádzala naháňačka. Počas nej policajti prenasledovali auto, ktoré šoféroval podozrivý muž. „Keďže odmietol uposlúchnuť výzvu na zastavenie, bola použitá služobná zbraň. Príslušník PPÚ ňou prestrelil jednu z pneumatík na unikajúcom vozidle, ktoré následne zastavilo. Vyšetrovateľ podozrivému mužovi vzniesol obvinenie pre drogovú trestnú činnosť. V danej veci bol spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby,“ informovala polícia.
.

