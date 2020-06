OHROZOVAL SEBA AJ INÝCH: Muž jazdil autom po chodníku

Bratislava 8. júna (TASR) - Auto v Bratislave unikalo pred policajtmi po chodníku, potom zistili, že vodič má nastúpiť na výkon väzby, má zákaz šoférovať a v aute mal omamné látky. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.



V nedeľu (7. 6.) večer policajtov vyslali preveriť oznámenie na parkovisku na Majerníkovej ulici v Bratislave IV. Vodič vychádzajúci z parkoviska, ktorý policajnú hliadku spozoroval, strhol riadenie na chodník a z miesta začal unikať po chodníku v smere do mesta.



"Policajti vodiča prostredníctvom megafónu vyzývali na zastavenie, avšak na opakované výzvy nereagoval a ohrozoval nielen chodcov, ale aj iných účastníkov cestnej premávky svojou nebezpečnou jazdou," konštatovali policajti. "Počas prenasledovania tohto vozidla jeho vodič poškodil aj dopravné značenie," dodali.



Policajti počas prenasledovania v zmysle zákona vystrelili varovný výstrel do vzduchu, na ktorý vodič nereagoval a unikal aj naďalej. Druhým výstrelom zasiahli a poškodili unikajúce vozidlo.



Po jeho zastavení zistili, že na 48-ročného vodiča bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a zároveň mal pri sebe omamné a psychotropné látky. Vodiča aj 27-ročnú spolujazdkyňu policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie.



Pri udalosti sa nikto nezranil. Prípad vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV.