Piatok 28. november 2025
NAHLÁSENÝ VÝBUCH V BRATISLAVE: Išlo o únik plynu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hasiči požiar v krátkom čase zlikvidovali.

Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Na Krížnej ulici v Bratislave v piatok krátko pred 5.00 h nahlásili výbuch v opustenej budove. Hasiči na mieste objavili požiar menšieho rozsahu, ktorý uhasili. V miestnosti podľa zistení došlo k úniku plynu. Pri udalosti sa nikto nezranil. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.

„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa v časti budovy, v ktorej sa zdržovali ľudia bez domova, nachádzal požiar menšieho rozsahu. Hasiči požiar v krátkom čase zlikvidovali. Zasahujúci hasiči vykonaným prieskumom zároveň zistili, že v miestnosti došlo k úniku plynu, ktorý zastavili. Následne vykonali kontrolné merania ovzdušia s negatívnym výsledkom,“ ozrejmil Koči.
