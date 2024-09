BOMBY NA ŠKOLÁCH: Šutaj Eštok: Na stovkách škôl v SR nahlásili bombu

Bratislava 3. septembra (TASR) - Na takmer 270 školách na Slovensku nahlásili v utorok ráno bombu. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že na miestach zasahuje polícia a reálnosť bombovej hrozby sa vyhodnocuje.



Drucker: Školy by mali pre bombovú hrozbu skrátiť vyučovanie





Školy, v ktorých v utorok ráno nahlásili bombu, by mali o 11.00 h prerušiť vyučovanie. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že to odporučili riaditeľom škôl. Verí, že ide o planý poplach, no bezpečnosť detí je podľa jeho slov najdôležitejšia.



Polícia začala pre bombovú hrozbu na školách trestné stíhanie





Pre bombovú hrozbu na stovkách škôl na Slovensku začala polícia trestné stíhanie. Vedie ho vo veci teroristického útoku. Na utorkovej tlačovej to uviedol viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.



Na viacerých ZŠ v Petržalke nahlásili bomby, polícia ich prehľadáva



Na viacerých základných školách (ZŠ) v bratislavskej Petržalke nahlásili v utorok ráno bomby. Išlo o ZŠ Černyševského, Nobelovo námestie, Tupolevova, Dudova, Holíčska, Gessayova a Pankúchova. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Riaditelia a riaditeľky ZŠ postupovali podľa daných pokynov. Deti aj zamestnanci ZŠ opustili budovy, polícia vykonala obhliadku priestorov na zaistenie bezpečnosti," skonštatovala Halašková.



V žiadnej z dotknutých základných škôl sa prítomnosť bomby nepotvrdila, rovnako tak neboli zistené ani iné zariadenia či látky. Žiaci sa tak mohli opäť vrátiť do tried. "Podľa aktuálnych informácií už prebieha vyučovanie," doplnila Halašková.



Bombu v utorok ráno nahlásili napríklad aj na Základnej škole v Bernolákove.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na sociálnej sieti potvrdil, že sa opätovne objavili vyhrážky školám o bombových atentátoch. "Dôrazne odsudzujem tento bezprecedentný čin zameraný voči našim deťom, rodičom a pedagógom," odkázal Drucker. Ubezpečil, že situáciu zodpovedne monitorujú a zaisťujú bezpečnosť v spolupráci s ministerstvom vnútra a príslušnými policajnými zložkami. Rezorty školstva a vnútra zároveň zvolali spoločný brífing na tému aktuálnej bezpečnostnej situácie na školách.