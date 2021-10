Naj online učiteľom v kraji je František Tkáč z bardejovského gymnázia

Prešov 7. októbra (TASR) - Víťazom ankety Naj online učiteľ Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa stal František Tkáč z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove. Špeciálne ocenenie získal za svoj inovatívny prístup počas dištančného vyučovania, ktoré prebiehalo on-line formou. Informoval o tom Úrad PSK.



Do ankety nominovali svojich učiteľov samotní žiaci v období od 16. júna do 16. augusta. PSK vo štvrtok ocenil učiteľov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra. Nominačné listy dostalo celkovo 35 pedagógov, pre víťaza bola určená plaketa.



„Keďže už druhý rok nám pre pandémiu absentuje tradičné oceňovanie pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium, rozhodli sme sa zrealizovať špeciálnu anketu, kde náročnú prácu a nasadenie učiteľov počas covidového roka mohli oceniť samotní žiaci. Som veľmi rád, že nám prišli desiatky nominácií, ktoré vyzdvihovali mimoriadne úsilie pedagógov učiť spoza počítača,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský, ktorý odovzdal cenu.



Tkáča, ktorý pôsobí v rámci Cirkevnej spojenej školy na bilingválnom Gymnáziu sv. Jána Bosca, do ankety navrhla jeho vlastná trieda. Do užšieho výberu na základe žiackych nominácií a hodnotenia odbornej poroty okrem neho postúpili aj Zuzana Šoltisová zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove a Peter Svatuška zo Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Humennom.



„Napriek tomu, že sme boli on-line, snažil som sa dostať k žiakom čo najbližšie, vymýšľať, čo sa dá, a nie, čo sa nedá. Bola to výzva učiť dištančne, pretože zo dňa na deň sme zostali doma a museli sme sa naučiť, ako teraz učiť, ako používať Teams (aplikáciu na dištančné vyučovanie – pozn. TASR) a ako rozdeliť hodiny, aby to nebola pre žiakov nuda. Myslím si, že všetci, čo sme tu dnes sedeli, sme sa s tým popasovali celkom dobre,“ uviedol Tkáč po vyhlásení výsledkov.



V aktuálnom školskom roku 2021/2022 chce kraj pokračovať už v tradičnom oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.