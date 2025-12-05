< sekcia Regióny
Najbližší víkend v trnavskom regióne bude plný menších trhov
Autor TASR
Trnava 5. decembra (TASR) - Do predvianočného diania sa zapájajú aj menšie obce v trnavskom regióne. Po minulotýždňovom otvorení vianočných trhov v Trnave čaká tento víkend na návštevníkov pestrá ponuka trhov napríklad aj v Dolnej Krupej, Ružindole a Bohdanovciach nad Trnavou. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
V Dolnej Krupej sa v sobotu 6. decembra uskutočnia vianočné trhy v kultúrnom stredisku so začiatkom o 14.00 h. V rovnakom čase sa začne aj adventný trh v ružindolskom kultúrnom dome. Súčasťou podujatí bude gastrozóna i vystúpenia viacerých súborov.
Vianočné trhy spolu s príchodom Mikuláša budú v sobotu aj v Bohdanovciach nad Trnavou. Vianočné trhy spojené s ďalším programom sa uskutočnia v sobotu popoludní aj v Pálffyho parku v Smoleniciach.
V Trnave bude počas soboty hostiť okrem tradičných adventných trhov aj vianočný trnavský rínek. Podujatie bude situované v priestoroch Synagógy - Centra súčasného umenia na Halenárskej ulici. „Ide o jedno z najobľúbenejších predvianočných podujatí v meste, ktoré ponúka ručne vyrábané darčeky, lokálne produkty a príjemnú komunitnú atmosféru,“ priblížila Tranžíková.
Priestory Mariánskej sály na Františkánskej ulici v Trnave budú zas patriť 19. ročníku misijného bazára. „Tento ročník bude obohatený o skutočnú indickú atmosféru, menšou módnou prehliadkou v obliekaní sárí, ochutnávkou indických čajov či chapaty,“ informovali z Centra pomoci pre rodinu.
