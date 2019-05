Nájdené medené záušnice pomohli datovať hrob v okrese Galanta

Okrem záušníc v hrobe našli vyše 50 valcovitých korálikov s kruhovým otvorom v strede z kosti alebo parohoviny. Záušnice i koráliky sú typické pre ženské hroby.

Trnava 2. mája (TASR) – Pri norovaní líšok našli poľovníci kostrové pozostatky. Svoj nález ohlásili na polícii a tá sa následne obrátila na pracovníkov Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava. Išlo totiž o hrob zhruba 4000 rokov starý.



"Kostru našli v južnej časti okresu Galanta, bolo to pred viac ako mesiacom," informoval TASR vo štvrtok Matúš Sládok z KPÚ. Po obhliadke nálezu, ako uviedol, vzhľadom na riziko poškodenia alebo vykradnutia hrobu padlo rozhodnutie ihneď začať so skúmaním. "Práce v daný deň skončili až za tmy a neskôr sa ešte dokončilo dokumentovanie a dohľadávanie.



Pracovníkom KPÚ Trnava pomáhali archeológ zo Západoslovenského múzea v Trnave, dobrovoľník z Občianskeho združenia Hradiská a poľovníci. Hrob pomohli datovať medené záušnice - vlasové kruhy tvaru vŕbového listu do klasickej fázy nitrianskej kultúry staršej bronzovej doby (z obdobia medzi rokmi 2150 – 1930 p. n. l.)," doplnil Sládok. Okrem záušníc v hrobe našli vyše 50 valcovitých korálikov s kruhovým otvorom v strede z kosti alebo parohoviny. Záušnice i koráliky sú typické pre ženské hroby. "Počas skúmania sme od prítomných policajtov zistili, že na tomto mieste už v minulosti došlo k nálezu hrobu, ale tento nebol KPÚ Trnava ohlásený. Nakoľko pre nitriansku kultúru sú typické väčšie pohrebiská, predpokladáme tu takéto pohrebisko, a preto bude KPÚ Trnava venovať lokalite pozornosť," uviedol Sládok.