Nájdenú rysicu Vendy previezli do rehabilitačného zariadenia

Vysoké Tatry 27. októbra (TASR) - Zoológovia Správy Tatranského národného parku (TANAP) preniesli mláďa z karanténnej stanice v Tichej doline do rehabilitačného zariadenia. Jeho miesto Správa TANAP nekonkretizovala. Osirené mláďa rysa ostrovida (Lynx lynx) našli pred týždňom v Liptovskej Kokave. TASR o tom za Správu TANAP so sídlom v Tatranskej Lomnici informovala Jana Tomalová. Ako povedala, bežne takmer neviditeľnú šelmu prezradil hlad, keď sa zhruba päťmesačná rysica vybrala zaobstarať si potravu do kurníka.



"Po úspešnom odchyte kondíciu mláďaťa preveril veterinár, aby vylúčil vážnejšie ochorenie. Samička, ktorá dostala meno Vendy, bola dehydrovaná a vychudnutá, preto na pár dní putovala do bezpečného a nerušeného zázemia Tichej doliny, kde na ňu neustále dohliadali pracovníci Správy (TANAP) so sídlom v Tatranskej Lomnici," uviedla Tomalová.



Myšlienka zriadiť záchrannú a karanténnu stanicu vznikla pred štyrmi rokmi. Ochranári vtedy hľadali vhodné útočište pre tri mláďatá kamzíka. Tatranský endemický druh je totiž mimoriadne citlivý na stres. Vtedajšia Správa TANAP-u nedisponovala podľa Tomalovej vyhovujúcim zariadením a z troch mláďat sa podarilo zachrániť len jedno. Na tento účel sa podarilo zrekonštruovať schátraný objekt v Tichej doline. Hoci je stanica primárne zameraná na starostlivosť o kamzíky, zoológovia rátali aj s ostatnými druhmi, a preto ich neprekvapilo, že prvou pacientkou bola práve rysica.



"Momentálne je stabilizovaná, naberá každým dňom na sile a už si vyžadovala, ako každá šelma, väčší priestor. Do úplného osamostatnenia ju však čaká ešte dlhá cesta, preto bude rehabilitovaná v záchrannej stanici, až kým nebude schopná samostatného života vo voľnej prírode," zhodnotila zoologička Správy TANAP Erika Feriancová.



Stanica v lokalite Tábor v Tichej doline je po presťahovaní Vendy opäť plne k dispozícii nielen kamzíkom, ale aj iným zraneným alebo hendikepovaným zvieratám. Cieľom zariadenia je pomôcť živočíchom, ktoré sa z rôznych dôvodov dostali do stavu, keď potrebujú k svojmu prežitiu ľudskú pomoc.



"Ide predovšetkým o prípady ľahšie zranených, podvyživených a osirelých mláďat citlivých na vzruchy okolia a prítomnosť človeka v ich blízkosti," vysvetlila Feriancová a doplnila, že je dôležité, aby živočíchy nestratili plachosť voči človeku a čo najskôr sa vrátili do divočiny.