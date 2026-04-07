Najdlhšia divočiaca rieka bude priechodnejšia pre migráciu rýb
SVP sa v projekte zameria na odstránenie alebo čiastočné odstránenie bariér, úpravu na kamenný sklz, zospádovanie a úpravu prepadovej hrany.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 7. apríla (TASR) - Najdlhšia divočiaca rieka na Slovensku bude priechodnejšia pre migráciu rýb. Na rieke Belá s viacnásobnými korytami a významnými ekologickými hodnotami zrealizuje Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) projekt, ktorým spriechodnení osem vybraných bariér. Spriechodnením sprístupní pre ryby v povodí jedného z najvýznamnejších tokov na Slovensku až približne 68 kilometrov riečnych úsekov. Pre TASR to uviedol hovorca SVP Marián Bocák.
Mnohé z bariér na rieke Belá a jej prítokoch sú v súčasnosti nepriechodné alebo len čiastočne priechodné pre ryby. V projekte LIFE Living Rivers sa odborná pracovná skupina vrátane ichtyológov zamerala spolu na 12 bariér na Belej a na vyústeniach prítokov, z toho osem bariér bolo vybraných ako prioritných na realizáciu. „Ekologický stav podľa dát do roku 2018 bol na Belej dobrý, avšak momentálne sa prehodnocuje na základe výsledkov ichtyologických prieskumov. Stúplo riziko zhoršenia ekologického stavu v súvislosti s klimatickou zmenou - nedostatkom vody, prevádzkou malých vodných elektrární a s existujúcimi obmedzeniami pre migráciu rýb,“ spresnil Bocák.
Hlavným problémom, ktorý spôsobujú existujúce bariéry na tokoch, je narúšanie protiprúdovej migrácie rýb a iných vodných organizmov a zmenený pohyb sedimentov. Cieľovými druhmi projektu sú pôvodné druhy rýb, ako pstruh potočný, lipeň tymiánový, čerebľa pestrá, avšak prínos bude aj pre ostatné druhy rýb v povodí.
SVP sa v projekte zameria na odstránenie alebo čiastočné odstránenie bariér, úpravu na kamenný sklz, zospádovanie a úpravu prepadovej hrany. „Priority a najmä typ spriechodnenia boli navrhnuté tak, aby nedošlo v prvom rade k zhoršeniu povodňového ohrozenia alebo rizika. Zohľadnilo sa aj zlepšenie prechodu malých športových a rekreačných plavidiel. Zohľadnilo sa aj možné šírenie nepôvodných druhov rýb zo vzdutia malej vodnej elektrárne Podtureň na Váhu,“ podotkol hovorca.
Z projektu LIFE Living Rivers plánuje SVP realizovať podobné opatrenia aj na ďalších vodných tokoch. V rámci investičného plánu na rok 2026 sú aktuálne v procese prípravy projekty zamerané na spriechodnenie migračných bariér vo viacerých povodiach. „Konkrétne ide o zásahy v povodí Hrona, a to na Kremnickom potoku, Slatine, Jasenici, Lutilskom potoku a Kľaku. V povodí Ipľa pripravujeme opatrenia na tokoch Štiavnica a Ipeľ,“ dodal Bocák s tým, že cieľom týchto aktivít je zlepšiť pozdĺžnu kontinuitu vodných tokov, obnoviť prirodzené migračné trasy rýb a ďalších vodných organizmov a prispieť k celkovému zlepšeniu ekologického stavu vodných útvarov.
