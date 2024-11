NAJDLHŠIA OSVETLENÁ JAZDOVKA: Otvorili ju v Jasnej

Demänovská Dolina 30. novembra (TASR) - Tohtoročnú zimnú sezónu otvorili v sobotu v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách. Novinkou je najdlhšia osvetlená zjazdovka na večerné lyžovanie v strednej Európe s výnimkou Álp. Pre TASR to uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Za štyri mrazivé dni sa podarilo nasnežiť zhruba 10 kilometrov zjazdoviek, ktoré sú momentálne k dispozícii pre lyžiarov. "Našou hlavnou novinkou je rozšírenie večerného lyžovania a to už dnešným dňom, teda v prvý deň lyžovačky. Najdlhšia osvetlená zjazdovka na večerné lyžovanie v strednej Európe s výnimkou Álp - zjazdovka z Brhlísk s úsporným ekologickým osvetlením, vďaka ktorému lyžiarom pribudne na večerné jazdenie parádna 2,7 kilometra dlhá trasa," zdôraznil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.



Riaditeľ doplnil, že spolu s ostatnými osvetlenými traťami v Jasnej tvoria takmer päť kilometrov večerného lyžovania. Je to 238 ekologických svetiel na 80 stožiaroch. Sú nasmerované tak, aby svietili len na trať, a nie do okolitej prírody.



"Na Liptove sa lyžuje päť mesiacov v roku, a to vďaka tomu, že tu máme technické zasnežovanie naozaj špičkovej kvality. Začíname väčšinou v decembri, ale tentokrát sa nám to podarilo už posledný novembrový deň. Lyžujeme do apríla a niekedy dokonca aj na májové sviatky," informovala Šarafínová.