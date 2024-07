Najdlhšia roklina v Slovenskom raji je opäť otvorená

Spišská Nová Ves 18. júla (TASR) - Roklina Veľký Sokol v Slovenskom raji je opäť otvorená. Informoval o tom Peter Olekšák zo Správy Národného parku Slovenský raj na webovej stránke. Približne pred mesiacom došlo v rokline v dôsledku búrok a extrémne vysokého stavu vody k poškodeniu technických sprístupňovacích zariadení a následnému uzavretiu rokliny.



"Po mesiaci prichádzame pre návštevníkov s potešujúcou správou. Najdlhšia a najmohutnejšia roklina je opäť prístupná. Nestratila nič zo svojej krásy a divokosti. Technické zariadenia sú opravené, opravu a nové zariadenia zabezpečil ich vlastník obec Hrabušice. Na viacerých miestach sú osadené nové, ktoré návštevníkom umožnia bezpečný prechod a spoznávanie krásy prírody," priblížil Olekšák.



Upozorňuje však, že pri plánovaní túry do tejto rokliny by mali turisti myslieť na to, že ide o dlhú a ťažkú túru. Trasa často vedie po koryte rieky, kde budú musieť stúpiť aj do vody a preliezať naplavené kmene stromov. Základnou výbavou do rokliny je preto pevná vysoká nepremokavá obuv, je vhodné si vziať aj veci na prezutie a prezlečenie.



"Odmenou za námahu bude okrem krás prírody aj pokoj od ľudí, keďže táto roklina má niekoľkonásobne nižšiu návštevnosť ako napríklad Suchá Belá," skonštatoval Olekšák. Dodáva, že v súčasnosti sú častým javom búrky, na čo by taktiež mali návštevníci myslieť a vyraziť zavčas ráno s dostatočnou časovou rezervou na návrat. Olekšák tiež upozornil, že priamo v rokline Veľký Sokol nie je mobilný signál.