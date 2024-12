NAJDLHŠIE SLÚŽIACI MIKULÁŠ: Tento Slovák pôsobí už 50 rokov

Rožňava 5. decembra (TASR) - Najdlhšie slúžiacim Mikulášom na Slovensku je Štefan Gerža, ktorý už 50 rokov nepretržite rozsvecuje vianočný stromček na námestí v Rožňave. Tradíciu dodržal aj tento rok, vo štvrtok ho tak slávnostne zapísali aj do Knihy slovenských rekordov. TASR o tom informoval zástupca Slovenských rekordov Igor Svítok.



Slávnostné ocenenie najdlhšie slúžiaceho slovenského Mikuláša sa na rožňavskom Námestí baníkov uskutočnilo vo štvrtok podvečer pri tradičnom rozsvietení vianočného stromčeka. Podujatiu predchádzalo aj rozsvietenie stromčekov v Nadabule, na sídliskách Vargovo pole, Juh, Podrákoš či vianočného stromčeka pri nemocnici.



V meste sa vo štvrtok začína aj trojdňové podujatie s názvom Vianoce v Rožňave. Jeho súčasťou budú i vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia na hlavnom rožňavskom námestí. Stánky s rôznymi výrobkami, občerstvením či remeselným tovarom budú vo štvrtok a v piatok (6. 12.) otvorené do 20.00 h, v sobotu (7. 12.) do 13.00 h.



"Trhy ponúknu obyvateľom a návštevníkom možnosť zakúpiť si vianočné dekorácie, ručne vyrábané darčeky, miestne špeciality a iné vianočné produkty," priblížil PR manažér mesta Róbert Šimko.