Najdôležitejšia v roku 2023 je podľa Ondreja Luntera súdržnosť

Banská Bystrica 1. januára (TASR) – Čaká nás ťažký rok, a tak by som chcel popriať obyvateľom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) najmä súdržnosť, ktorá nám pomôže počas každej jednej krízy. Pre TASR to v súvislosti s príchodom nového roka konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Súdržnosť je kľúčová vlastnosť a hodnota, pomohla nám počas pandémie aj krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Som presvedčený, že napriek tomu, aké ťažké časy nás čakajú, že to spoločne zvládneme. My z úrovne kraja k tomu budeme napomáhať," reagoval Lunter.



Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko na sociálnej sieti vyzval obyvateľov, aby hľadali k sebe cestu, viac komunikovali, nie však len cez sociálne siete. "Nájdime si viac času na stretnutia so svojimi rodinami, priateľmi a známymi. Nech je rok 2023 štedrý v zdraví, bohatý v múdrosti a najmä plný ľudskosti," uviedol.



Riaditeľka banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková verí, že nový rok bude vo všetkom lepší než predchádzajúci. "Čaká nás toho veľa. Zabudnime na úzkosť, vyčerpanosť či márnomyseľnosť a plní nových síl a odhodlania vykročme spoločne cestou roka 2023," popriala v nedeľu všetkým občanom na sociálnej sieti.