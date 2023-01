Najdôležitejšie pre nového primátora v Poltári je pritiahnuť investora

Poltár 11. januára (TASR) – Pritiahnuť do mesta investora, ktorý by zamestnal ak nie stovky, tak aspoň desiatky ľudí, považuje za najdôležitejšie v aktuálnom volebnom období nový primátor okresného Poltára Peter Sitor.



"Urobím všetko pre to, aby sme do mesta pritiahli seriózneho investora, ktorý bude zamestnávať ľudí z Poltára a blízkeho okolia. Nechcem tvrdiť, že to bude práca pre stovky ľudí, myslím si ale, že vytvoriť približne 50 pracovných miest, by bol na začiatok vynikajúci stav a konečne by sa rozhýbal veľký balvan, ktorý naše mesto už značnú dobu ťaží," uviedol Sitor pre TASR.



Ako informoval, pred nástupom do funkcie mal iné plány, ako mesto rozvíjať. "Našiel som tu ale množstvo havarijných stavov, o ktorých len málokto z verejnosti predtým vedel, vrátane mňa. Teraz ich bude potrebné riešiť tak, aby sme si zachránili mestský majetok, ktorý zbytočne a neúprosne chátral," dodal.



Podľa neho pôjde o nákladné investície, ktoré v konečnom dôsledku nebudú atraktívne pre oči občanov. "Ak sa ale chceme niekam pohnúť a zachrániť si majetok, riešiť tento stav je nevyhnutné," zdôraznil.



Čo sa týka projektov, Sitor si chce počkať na nové výzvy. Na niektorých projektoch ale už v súčasnosti pracujú, pričom budú uprednostňovať kvalitu pred kvantitou. "Projekty, ako dobre vieme, sú ohrozené nárastom cien materiálov v stavebníctve, energiami a podobne. Preto sa aktuálne snažíme nájsť riešenie aj tohto problému," podotkol.



V pláne má okrem iného rekonštrukcie chodníkov a úsekov, ktoré sú v zlom stave. "Postupne budeme riešiť všetky miestne komunikácie a aj iné investičné akcie, všetko si ale vyžaduje svoj čas," doplnil. "Tak ako my, aj iné obce a mestá hľadáme v rozpočte finančné prostriedky na stúpajúce ceny energií či rast platov vo verejnej správe. Nateraz je veľmi ťažké predpovedať, do akej miery nás to ovplyvní," skonštatoval.



Aj keď mesto nemá doteraz pre spory medzi predchádzajúcim vedením mestského úradu a poslancami prijatý rozpočet na tento rok, nový primátor verí, že sa to čo najskôr podarí. "Spolu s poslancami urobíme všetko pre to, aby sme rozpočet schválili a tak mohli napĺňať všetky plány samosprávy, ale napríklad aj poskytnúť dotácie občanom, organizáciám na ich projekty, či vyjsť v ústrety organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta," pripomenul.