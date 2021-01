Najviac pozitívnych v Nitrianskom kraji odhalili v Zlatých Moravciach

Nitra 25. januára (TASR) – Víkendové plošné testovanie na ochorenie COVID-19 potvrdilo, že aktuálne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji je v Zlatých Moravciach. Z celkovo otestovaných 3526 ľudí malo 97 pozitívne výsledky testu, čo predstavuje mieru pozitivity 2,75 percenta, informovalo vedenie mesta.



V krajskom meste Nitra sa počas troch uplynulých dní v rámci tretieho kola testovania otestovalo 42.104 ľudí, z toho 324 bolo pozitívnych. Pozitivita klesla oproti predchádzajúcemu týždňu z 1,02 na 0,77 percenta, potvrdil primátor Marek Hattas.



Druhú najvyššiu mieru pozitivity z okresných miest v Nitrianskom kraji zaznamenala Šaľa. Za predchádzajúce tri dni bolo otestovaných 7824 ľudí, z toho 141 malo pozitívny výsledok. Pozitivita v meste predstavuje 1,80 percenta.



V Topoľčanoch otestovali počas víkendu odberové tímy mesta spolu 4036 ľudí. Pozitívne bolo testovaných 69 osôb, čo predstavuje pozitivitu takmer 1,71 percenta. Samospráva pokračuje v testovaní aj v pondelok a utorok.



V meste Komárno bolo od štvrtka (21. 1.) do nedele (24. 1.) otestovaných 11.603 ľudí, z toho bolo 191 pozitívnych. Miera pozitivity dosiahla 1,65 percenta. Testovanie zamestnancov väčších firiem, mestských organizácii, mestského úradu a pedagógov pokračuje do utorka (26. 1.)



Na 12 odberových miestach v Nových Zámkoch bolo počas uplynulých troch dní vykonaných 11.444 antigénových testov. Identifikovali 169 pozitívnych ľudí, čo predstavuje mieru pozitivity 1,48 percenta.



Mesto Levice spolu so svojimi mestskými časťami Kalinčiakovo, Malý Kiar, Horša a Čankov otestovalo cez víkend 9140 ľudí. Pri 135 pozitívnych testoch tak pozitivita dosiahla 1,47 percenta.



Testovanie sa uskutočnilo aj v mestách Vráble, Hurbanovo a Štúrovo. Vo Vrábľoch bolo otestovaných 4709 ľudí, 68 z nich bolo testovaných pozitívne, čo predstavuje 1,44 percenta. V Hurbanove sa bolo otestovať 3283 osôb, z ktorých bolo 55 pozitívnych. Pozitivita tvorí 1,68 percenta. „Dúfal som v lepšie čísla. Miera pozitivity je pre nás všetkých varovaním, že aj v našom meste je situácia vážna a ohrozenie nášho zdravia je vysoké,“ komentoval výsledky primátor Peter Závodský. V Štúrove bolo počas víkendu otestovaných 2265 osôb, 34 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,5 percenta.