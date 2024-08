Najintenzívnejšie zrážky trvali v oblasti Monkovej doliny dve hodiny

Bratislava 23. augusta (TASR) - Najintenzívnejšie zrážky v oblasti Monkovej doliny v Belianskych Tatrách trvali 11. júla dve hodiny. Najväčšia odhadovaná okamžitá hodinová intenzita zrážok nad severnými svahmi bola 70 milimetrov za hodinu, s možným maximom 140 milimetrov. Najvyšší odhadovaný hodinový úhrn zrážok bol 50 až 60 milimetrov, s možným maximom 90 až 100 milimetrov. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe v súvislosti s udalosťou v Monkovej doline, pri ktorej zomreli dvaja ľudia.



Na Slovensku došlo 11. júla k niektorým intenzívnym zrážkovým epizódam, najmä pri búrkových lejakoch. "Niektoré z nich vykazovali znaky prietrže mračien, ktoré vyvolali prívalové povodne, a to najmä v oblasti Monkovej doliny a v oblasti Veľkého Choča," priblížili meteorológovia s tým, že v ten deň prúdil od juhozápadu veľmi teplý, vlhký a pôvodom tropický vzduch. Súčasne sa podľa nich nad Poľskom, Českom a Rakúskom vlnil studený front, ktorý ovplyvňoval počasie aj na Slovensku.



SHMÚ opísal, že v ranných hodinách po východe Slnka bolo v Monkovej doline takmer jasno alebo len malá oblačnosť. Postupne od 8.00 h pribúdala kopovitá oblačnosť. Meteorológovia poukázali na to, že v tomto čase už prebiehala lokálna búrka v Nízkych Tatrách, pričom jednotlivé búrky postupovali od juhozápadu na severovýchod. Táto búrková činnosť postupne zanikla, tvrdia.



"Neskôr v priebehu dopoludňajších hodín však v tatranskej oblasti vrátane Monkovej doliny rýchlo pribúdala ďalšia kopovitá oblačnosť. Prvé prehánky sa vo Vysokých Tatrách objavili okolo 10.30 h a v Belianskych Tatrách okolo 10.45 h," uviedol SHMÚ. Vývoj týchto prehánok bol podľa neho pomerne rýchly a pri ďalšom vývoji kopovitej oblačnosti pokračovali v podobe búrkových lejakov. Najskôr to bolo v oblasti Téryho chaty a Chaty pod Zeleným plesom. Táto búrková činnosť začala o 11.00 h a pretrvávala až do popoludňajších hodín. Pritom sa postupne rozšírila aj na severné svahy Belianskych Tatier a poľskú stranu Vysokých Tatier, skonštatovali odborníci.



Od 13.30 h búrková činnosť postupne slabla a presunula sa smerom na Zamagurie a Spiš. Trojhodinový úhrn zrážok podľa radarových meraní ukazuje na symetrické rozloženie zrážkových úhrnov z epicentra v hrebeňovej oblasti Belianskych Tatier nad Monkovou dolinou. "To dáva predpoklad, že jadro búrkových zrážok v tomto prípade zotrvávalo nad touto pomerne malou ohraničenou oblasťou dlhší čas, pričom smerom k okrajom zasiahnutého územia zrážky rýchlo ubúdali," povedali meteorológovia. Dodali, že celkový odhadovaný úhrn zrážok za tento deň bol približne 100 milimetrov s možným maximom do 170 milimetrov.



Okrem Vysokých a Belianskych Tatier sa intenzívna búrková činnosť podľa SHMÚ vyskytla najmä v horských oblastiach na severe Slovenska, a to konkrétne v pohoriach Nízke Tatry, Chočské vrchy, Malá Fatra, Kremnické vrchy, Žiar, ďalej v Handlovskej kotline a na severných výbežkoch pohoria Vtáčnik, v Krupinskej planine a Ipeľskej kotline.



Tragická udalosť v Monkovej doline si vyžiadala dva ľudské životy a štyroch zranených. Celkovo 16 ľudí zostalo zakliesnených v prístrešku po zásahu vodnej lavíny.