Najjužnejšia zjazdovka ponúka večerné lyžovanie i korčuľovanie

Čechy 26. januára (TASR) – Tohtoročná sezóna na najjužnejšej slovenskej zjazdovke v obci Čechy v Novozámockom okrese lyžiarom zatiaľ veľmi nepriala. Napriek tomu, že 200-metrový svah bol kompletne zasnežený, pre pandémiu sa tam lyžovať napokon nedalo.



Obec začala so zasnežovaním už pred dvoma týždňami, keď mrazivé počasie dorazilo aj na južné Slovensko. „Snehu sme teda mali dosť, no vlek musel zostať mimo prevádzky. Zasnežený kopec však využili aspoň rodiny s deťmi, ktoré sa chodili sánkovať. Na zjazdovke sme mali aj 50 ľudí, ktorí si sem prišli užiť zimné radovánky,“ povedal pre TASR starosta Čiech Jozef Baranovič.



Počas súčasného oteplenia sa sneh na svahu roztopil, obec je však pripravená začať so zasnežovaním, hneď ako sa opäť ochladí a počasie to dovolí. „Snáď ešte bude zima a v prípade, že sa v priebehu februára uvoľnia aj niektoré pandemické opatrenia, tak sa bude na zjazdovke aj lyžovať. Ak bude dostatočne chladno, určite plánujeme zasnežovať,“ uviedol Baranovič.



Okrem systému umelého zasnežovania a vleku ponúka zjazdovka v Čechách aj možnosť večerného lyžovania. Turisti majú k dispozícii i bufet a vodnú plochu neďalekého rybníka. Tá sa po zamrznutí využíva na korčuľovanie a hokej. Ak napadne aj prírodný sneh, v okolí zjazdovky sú vhodné terény aj na bežecké lyžovanie.



Lyžiarsky vlek prevádzkuje obec na vlastné náklady. „Darí sa nám zabezpečiť fungovanie zjazdovky tak, že ju nemusíme finančne dotovať. Nejaké príjmy máme aj z bufetu, ale predovšetkým je za tým veľa dobrovoľníckej práce a nadšencov, ktorí sa o vlek starajú. Chceme dopriať deťom, aby si užili lyžovanie a sánkovanie aj v blízkosti domova a nemuseli chodiť do vzdialených zimných stredísk. Tu v okolí je všade rovina, takže našu zjazdovku využíva aj množstvo „cezpoľných“. Chodia sem ľudia z okolia Nových Zámkov, Levíc, Šale, Šurian i Komárna,“ dodal Baranovič.