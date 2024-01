Najjužnejšie stredisko v Slovenskom raji sprevádzkovali o čosi neskôr

Mlynky 18. januára (TASR) - Najjužnejšie lyžiarske stredisko v Slovenskom raji sprevádzkovali túto sezónu o čosi neskôr. Začiatok bol podľa prevádzkovateľa Ski GUGEL Mlynky Petra Bujňáka trochu náročnejší, najmä pre nepriaznivé počasie a nepriaznivé teploty pre zasnežovanie. Prevádzku napokon spustili uplynulý víkend (13. 1.).



"Po novom roku prišlo vytúžené ochladenie a my sme mohli začať znova zasnežovať, keďže po predchádzajúcom oteplení skoro všetok sneh zmizol. Svah je zasnežovaný technickým snehom, vzhľadom na nedostatočnú kapacitu elektrickej siete zasnežovanie trvalo dlhšie," objasnil Bujňák s tým, že prevádzka je spustená každý deň, a to v čase od 9.00 do 16.00 h. Lyžuje sa na svahoch Komín a Detská, k dispozícii sú aj bufet a požičovňa lyží.



Za posledné roky bola prevádzka areálu iba minimálna a podľa Bujňáka bezprostredne hrozilo, že zanikne. Dodal, že stredisko prebrali po predošlom nájomcovi v pomerne zanedbanom technickom stave. "Na začiatku sme realizovali nevyhnutné opravy a investície a otvorili lyžiarsku sezónu. Kapacitu elektrickej siete naša spoločnosť zvýši na maximum a tento problém sa v ďalšej sezóne nebude opakovať," dodal Bujňák.



Okrem toho majú v pláne pritiahnuť do strediska lyžiarov zo škôl, keďže svahy sú podľa prevádzkovateľa vhodné pre jednodňové lyžiarske zájazdy. Zlepšiť chcú v tomto smere dostupnosť z Košíc, Gelnice a Kysaku. Aktuálne pracujú na dohode so Železnicami Slovenskej republiky, aby vlakové spoje prispôsobili požiadavkám lyžiarov. "Naším cieľom je prinavrátiť život do tejto oblasti, keďže v okolí Mlyniek a blízkom regióne dochádza k výraznému útlmu turizmu, ktorý bol najmä spätý s lyžovaním. V pláne máme aj iné rozvojové aktivity, na ktorých veľmi tvrdo pracujeme," uzavrel Bujňák.