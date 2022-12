Najkrajšie zábery Prešovského kraja vystavujú v Krajskej galérii

Prešov 15. decembra (TASR) - Najkrajšie fotografie z Prešovského kraja za rok 2022 vystavujú v Krajskej galérii v Prešove. Ide o ocenené snímky desiateho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť, ktoré sú vytlačené vo veľkých formátoch. Výstava v priestoroch Krajskej galérie v Prešove potrvá od 16. decembra 2022 do 29. januára 2023. TASR o tom za organizátora súťaže informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Do súťaže sa v roku 2022 zapojilo 127 autorov, ktorí spolu zaslali 548 fotografií v šiestich kategóriách. Organizátorom súťaže je KOCR Severovýchod Slovenska. O víťazoch rozhodla odborná porota. Spolu 54 záberov tvorí putovnú výstavu.



"Aj na týchto záberoch Prešovský kraj dokazuje, akou je nevyčerpateľnou studnicou krásy a emócií, ktoré ponúka. Je to zdroj námetov pre každú umeleckú dušu, ktorá drieme v človeku, no zároveň je výzvou pre každého turistu, športovca či nadšenca prírody," uviedol k výstave predseda poroty a zároveň kurátor výstavy Ján Štovka.



"Putovná výstava je ukážkou rozmanitosti kraja a zároveň pozvánkou na výlety. Tešiť sa môžete na zábery prírody, nechýbajú snímky hradov, tradičnej architektúry a folklórne motívy," doplnil riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Otvoreniu výstavy predchádzala vernisáž (8. 12.), ktorá bola spojená s odovzdávaním cien víťazom fotosúťaže a s oslavou desiatich rokov KOCR Severovýchod Slovenska. Z krajskej galérie sa putovná výstava presunie do ďalších galérií, kúpeľov, zábavno-obchodných centier a na mnohé ďalšie miesta na Slovensku a v zahraničí.



Porota ocenila prvé tri miesta pre každú zo šiestich kategórií. Zároveň porota udelila aj osobitné ocenenie Grand Prix, ktoré získal Michal Ďurdina za snímku Gerlach. Fotografia tiež získala prvé miesto v kategórii Príroda. Okrem víťazov vybrala porota s organizátormi 33 snímok, ktoré získali čestné uznanie.