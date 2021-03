O najkrajšiu slovenskú kraslicu môžu súťažiť všetky generácie tvorcov

Dolný Kubín 3. marca (TASR) – Mladá i staršia výtvarne nadaná generácia Slovákov sa môže prihlásiť do ďalšieho ročníka súťaže o najkrajšiu kraslicu. Podmienkou je do 17. marca doručiť na adresu Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne maximálne desať vlastnoručne zdobených kraslíc.



Manažérka pre výtvarníctvo OKS Iveta Haplová informovala, že súťaž je vypísaná v troch vekových kategóriách - päť až 11 rokov, 12 až 18 rokov a nad 18 rokov. "Práce šikovných tvorcov posúdi porota zložená z výtvarníkov," priblížila.



Všetky súťažné práce budú prezentovať od 1. do 23. apríla na výstave v priestoroch OKS v Dolnom Kubíne, ak to dovolí epidemiologická situácia na Slovensku. "Poslaním súťaže je poskytnúť priestor na prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky," doplnila Haplová s tým, že viac informácií záujemcom poskytnú pracovníci kultúrneho strediska.



Propozície súťaže sú dostupné na webovej stránke osvetadk.sk.