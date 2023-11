Najkrajšou fotografiou Prešovského kraja je záber Vysokých Tatier

Prešov 9. novembra (TASR) - Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2023 pozná svojich víťazov. Do 11. ročníka fotosúťaže Choď a foť sa zapojilo 220 autorov. Zábery hodnotila medzinárodná odborná porota na čele so slovenským fotografom Jánom Štovkom. Informoval o tom výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR) Martin Janoško s tým, že absolútnym víťazom sa stal nezvyčajný záber ikonického miesta Vysokých Tatier - lanovky na Lomnický štít od Pavla Čepčeka.



"Cieľom súťaže je predstaviť krásy, zaujímavosti a zážitky z Prešovského kraja širokej verejnosti prostredníctvom fotografií. Aj takouto formou chceme podnietiť u ľudí záujem tráviť u nás voľný čas," objasnil Janoško. Do súťaže prihlásili autori celkovo 823 fotografií, porota hodnotila šesť kategórií, pričom najväčšie zastúpenie mala príroda. Je podľa Štovku zaujímavé zistiť, ako vnímajú Prešovský kraj ľudia zo zahraničia, ktorí ho až tak dobre nepoznajú, a prejavilo sa to aj pri samotnom hodnotení. "Tento ročník bol z hľadiska kvality prihlásených fotografií naozaj výnimočný," zhodnotil. Zábery spolu s ním hodnotili Jos Verhoogen z Belgicka, český fotograf Stanislav Pokorný, Rudolf Baranovič a špeciálny hosť Martin Mihalčín.



Prihlásené aj ocenené zábery spájajú obľúbené lokality na fotenie, ako Vysoké Tatry, Ždiar, Pieniny, hrady aj s miestami, ktoré nie sú veľmi známe. Top fotografia od Čepčeka získala aj prvé miesto v kategórii príroda. "Cenu predsedu poroty odovzdajú Ľubošovi Čerešňákovi za fotografiu Krása na horách - Rysy. Cena organizátora súťaže KOCR bude udelená Jozefovi Sádeckému za fotografiu s názvom Tatry nad oblakmi. Svojho favorita vybral aj Mihalčín, stal sa ním záber Magdalény Koleničovej s názvom Furmani, z Hniezdneho," vymenoval Janoško s tým, že najkrajší záber vyberá do 21. novembra i verejnosť prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti.



Okrem víťazov udelili porotcovia a organizátori čestné uznanie aj ďalším snímkam. Všetky bude môcť verejnosť vidieť na putovnej výstave, vernisáž sa uskutoční 30. novembra v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Od nového roka bude putovať na rôzne miesta na Slovensku a v zahraničí.