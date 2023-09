Najlepší slovenský produktový dizajn vystavuje v Pradiarni 1900

Bratislava 26. septembra (TASR) - V Bratislave otvorili v utorok výstavu Národná cena za dizajn (NCD) 2023. Návštevníkom priestoru Pradiareň 1900 predstaví to najlepšie zo slovenského produktového dizajnu z posledných dvoch rokov. "Medzi vystavujúcimi sú diela etablovaných dizajnérov aj študentské práce, ktoré posúvajú hranice súčasného dizajnu," približujú organizátori súťaže.



Výstavu Národná cena za dizajn 2023 - produktový dizajn navrhol architekt Peter Liška tak, by návštevníci mali možnosť vidieť a zažiť rôznorodé diela a inovatívne materiály, ktoré autori využili v textilnom, interiérovom dizajne alebo v transport dizajne. "Riešenie výstavy nadväzuje na predchádzajúci ročník, výstavu komunikačného dizajnu. Využíva rovnaký princíp translucentných plôch, v tomto prípade hlavne horizontálne umiestňovaných, plniacich funkciu sokla a svetlíka (svetlo-difúznej plochy). Na jednej strane tak vytvára členité prostredie, čím plní rôzne potreby vystavovaných predmetov. Zároveň necháva priestor vzdušný a presvetlený," vysvetľuje Liška.



Výstava NCD 2023 predstavuje 67 diel z produktového dizajnu vrátane 25 nominácií, ktoré začiatkom júla vybrala sedemčlenná medzinárodná porota súťaže. Tvorili ju Michal Staško, Mária Račeková, Stefan Moritsch, Valerio Lupi Cherubini, Václav Mlynář, Pavel Masopust, Jakub Berdych a externý poradca Tomáš Šetaffy. Porotcovia vyberali z celkového počtu 195 prihlásených diel v ôsmich kategóriách.



Ako ďalej informovala TASR Zuzana Böhmerová, koordinátorka NCD 2023, Slovenské centrum dizajnu (SCD), ktoré je vyhlasovateľom súťaže spolu s Ministerstvom kultúry SR, zverejní mená víťazov 9. októbra na galavečere v bratislavskom Divadle Nová scéna. Výstava potrvá do 3. novembra.