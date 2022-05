Najlepší stredoškolský časopis Prešovského kraja vychádza v Bardejove

Prešov 18. mája (TASR) - V súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja získal prvenstvo časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove. Ide o jeho už štvrté víťazstvo v poradí na novinárskom podujatí, ktoré sa po vyše ročnej prestávke uskutočnilo opätovne pod garanciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Do aktuálneho ôsmeho ročníka novinárskej súťaže, ktorú vyhlasuje PSK v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava, sa tentoraz prihlásilo 16 stredoškolských časopisov z deviatich okresov. Podujatie bolo opäť otvorené pre všetky typy stredných škôl v kraji a ich časopisy za školské roky 2019/2020 a 2020/2021.



Absolútnym víťazom súťaže s plným počtom bodov sa stal časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova. O druhé miesto sa delili dva tituly - Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a Phase Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Na tretej priečke skončil časopis Life in the Academy SPŠ – Súkromného gymnázia v Poprade. Odborná porota zložená z aktívnych novinárov, ktorá hodnotila obsah časopisov a ich prepojenie so životom školy a regiónu, rozdala aj viaceré špeciálne ceny.